全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業因客戶今年下單不如去年熱絡，5日公布第二季EPS為3.37元，上半年EPS為6.0元。伸興斥資16.9億元，以每股130元公開收購宇隆科技，7月12日完成交割，第三季財報依持股21.56％，從7月12日起依據權益法認列投資收益。

伸興5日董事會承認第二季及上半年財報，第二季合併營收19.26億元、營業利益1.36億元、本期淨利2.04億元、EPS從去年同期3.49元降至3.37元。上半年合併營收39.12億元、營業利益2.41億元、稅前盈餘4.74億元、本期淨利3.64億元、淨利歸屬母公司3.63元，EPS由去年同期8.91元降至6.0元。

伸興表示，伸興第二季及上半年獲利均比去年同期減少主因是原材料成本上漲，銷售量及營收也較去年同期下降所致。伸興目前在手訂單2個月，訂單能見度看到十月，因客戶終端還有庫存，對於第三季營運比較保守。