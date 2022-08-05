遊戲廠商隆中網絡（6542）公告今年上半年財報，上半年營業毛利3.03億元，年增19％，毛利率為77.42％。營業利益受惠於產品結構優化加上費用控管得宜，加上美元升值認列匯兌收益，帶動上半年歸屬母公司獲利6,491萬元，優於過去八個季度，上半年每股盈餘1.55元。

隆中網絡上半年營收3.91億元，年增4.78％，營收貢獻為自製發行線上遊戲、手遊代理和區域網路博彩系統授權。以整體來看，隆中主要業務分成三大塊，包括代理業務、自研自發、區域網路遊戲授權。

其中，休閒博弈遊戲為隆中的強項，營收占比達50％。至於區域網路遊戲授權部分，指的是線下的「區域網路博彩系統」（網咖系統、賓果室等），已進軍美國線下市場。

2020年受到新冠疫情衝擊，隆中旗下區域網路遊戲授權營收占比 度掉到剩18％，但2021年隨著疫苗施打普及、疫情趨緩帶動營運回神，營收占比逐漸回升，法人預期，隨著疫情逐漸穩定，隆中的區域網路遊戲授權業績將在2022年持續。

代理營運部分，主要由隆中旗下子公司海淯負責，目前已經把虧損的遊戲收掉，留下長青型的遊戲（如《率土之濱》）繼續穩定營運。

隆中網絡表示，《率土之濱》近期推出六週年慶祝活動，特別邀請策略遊戲界明星「谷阿莫」、「劉萱」、「實況主嘟嘟」，及職業電競選手「北村」帶領玩家體驗三國大地圖真實沙場，一同為遊戲慶祝週年。

此外，為持續關注環境永續，隆中向上教育基金會近期也攜手企業，共同舉辦環境紀錄片「海湧」南部首映座談會，會中從多方領域探討環境議題，希望讓社會大眾對環境生態保護有更深認識與體會。