SKM Park Outlets開幕南台灣第一間全新店型「FRIDAYS 2.0全新概念店」TGI FRIDAYS，消費1200元送豬肋排。（SKM Park提供）

SKM Park Outlets唯一獨家日本授權「鈴鹿賽道樂園」結合館內八大娛樂品牌。（SKM Park提供）

新光三越新事業「SKM Park Outlets」高雄草衙，試營運至今屢創佳績，持續導入多個大型國際知名品牌，業績成長已超越百貨零售同業，將於8月11日（四）正式開幕，共超過200家品牌歡慶推出折扣，打造最適合全客層的一站式購物新體驗。

「SKM Park Outlets」引進10大必買國際品牌，全年折扣3折起，包括全新導入BURBERRY南部獨家Outlet店、高雄獨家AllSaints最低5折起、POLO RALPH LAUREN將於8月14日不限金額消費贈棉花糖；BROOKS BROTHERS全年4折起等，另還有COACH、Tommy Hilfiger、MaxMara、MICHAEL KORS、BOSS等全年折扣2折起，眾多知名國際品牌推薦入手。

此外，SKM Park Outlets於暑假期間特別推出「娛樂大聯盟」點數本，集結館內8大娛樂店櫃，包括大魯閣棒壘球打擊場、湯姆熊育樂世界、滾吧！保齡球、肖跳Crazy Jump、奧斯丁夢想世界、遊戲愛樂園Kuroro星際樂園、VIVELADN VR，及鈴鹿賽道樂園，全家大小都可多元體驗，一本999元，現買現省501元，限量500本。