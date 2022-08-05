據兒福聯盟今天公布的「2022台灣兒少戀愛認知暨情感教育調查」研究報告顯示，此外兒少對戀愛中肢體界線的想像也逐漸開放，認為戀愛中的界線可以牽手擁抱的有44.5％，認為可以接吻的有19.7％，此外也有4.2％可以發生性行為，在現實上這樣的行徑已有觸法的可能。

調查發現，國小、國中生談戀愛比例8年來增加近一成（國小增加8.4％、國中9.7％），有32.9％兒少表示自己曾交往過男女朋友，與2014年調查結果26.6％相較，明顯成長。兒少談戀愛的次數，交往一次43.1％、交往兩次24.6％，32.1％兒少更有交往3次以上的經驗。

調查指出，有17.0％的兒少表示「如果談戀愛，會為了討好對方什麼都願意做」，以及有11.3％覺得「只要喜歡對方，當第三者也沒關係」，此外兒少對戀愛中肢體界線的想像也逐漸開放，認為戀愛中的界線可以牽手擁抱的有44.5％，認為可以接吻的有19.7％，此外也有4.2％可以發生性行為。

兒盟調查也發現，少部分孩子會遭遇對方要求親密的互動（6.6％）、被對方用自殺自殘恐嚇佔（3.0％）甚至是索取私密影像（1.7％）等種種恐怖情人的行徑。

兒福聯盟處長黃韻璇表示，兒少在過去戀愛經驗中，最常遇到不知道自己是否喜歡對方、對方忽然消失或已讀不回、跟好友喜歡上同一個人，或是分手後遇到很尷尬的狀況等困擾。在現行各版本的情感教育教材中，包含對身體的界線、正確的基本交往知識等著重方向各不相同，但教材規劃上，多數從國中才開始有情感相關教材，比照調查顯示已有超過兩成國小學生對戀愛產生憧憬，若國中才開始教導孩子如何學習好好愛，怕是緩不濟急。

兒盟呼籲，孩子的情感需求是自然而然產生的，身為家長，應當接納孩子的需求，平時多與孩子溝通、聊聊；兒少的情感知識多來自於朋友與網路，孩子對於情感觀念與知識正確性令人擔憂；許多兒少情感知識來自電影戲劇或小說動漫，然而這些兒少的戀愛曾遇過負面經驗較高，其中的原因不乏充斥「浪漫愛」的錯誤認知，在電影戲劇或小說動漫提及的戀愛多半過度製造浪漫氛圍，與現實狀況大相逕庭，孩子如何應對，需要家長的關心與協助，使孩子在關係中能確保安全及設定防護界線，是需要多加關注及學習的面向。

「2022台灣兒少戀愛認知暨情感教育調查」為兒福聯盟針對全國1405名11至15歲在學兒少調查。

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