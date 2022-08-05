巨大集團5日通過2022年上半年財報。面對全球通膨加劇及俄烏戰爭延燒等不利影響下，巨大集團上半年合併營收仍達到450.1億元、年增7.2％，創下同期最佳紀錄，EPS高達9.66元、年增2.1％，獲利創同期新高！

巨大集團強調，上半年因OE銷售佔比提升，加上成本端受到物料、人力成本上漲與中國工廠停工影響，導致毛利率下降，稅前盈餘較去年同期減少5.2％。不過，由於海外子公司利潤降低，所得稅費用提列較去年減少，稅後純益較去年同期成長2.1％、達36.2億元，締造EPS高達9.66元。

巨大5日在三大法人連袂買超逾百張力挺下，盤中股價一度衝到254元；收盤價248元、上漲了8元，漲幅逾3％。

巨大集團表示，第二季因代工業務出貨順暢與中國市場持續熱銷，帶動集團營收成長，單季合併營收227.4億元，年增6.4％，亦創單季營收新高；惟因受限於零件供應端不穩，以及中國停工影響，產能利用率無法達到去年同期水準，第二季毛利率雖維持不錯的水準、達到24.6％，但仍較去年同期下降；營業利益因用人與物流費用的增加而較去年同期下降，第二季單季稅後純益18億元，EPS 4.8元。

巨大集團表示，上半年集團自有品牌在歐、美市場的銷售，因高階自行車及電動輔助自行車（E-bike）零件短缺、受到供貨不及影響，加上去年同期高基期，依原幣計算，捷安特美國公司營收較去年同期小幅成長；捷安特歐洲公司營收較去年同期減少近一成；捷安特中國內銷市場自5月份解封之後，需求顯著成長，業績成長逼近二成；上半年，巨大集團E-bike銷售額（OB+OE）佔集團營收28％，是集團重要成長動能。

巨大集團也觀察到，目前歐美市場通路存貨已逐漸回補，中低階自行車市場存貨充足，但高階產品依然供不應求，從剛結束的2022環法賽可看出自行車運動熱度不減，因此自行車產業仍充滿無限商機，尤其在能源價格逐漸走揚，且消費者更注重環境保護之時，自行車仍會是民眾的休閒運動的最佳選擇。