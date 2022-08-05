白吉勝參與閃亮之星棒球隊，PK超級王牌棒球隊。（巨宸、民視提供）

卓君澤擔任《超級王牌棒球隊》的播報員。（巨宸、民視提供）

《超級王牌棒球隊》驚見《全明星》梅賢治。（巨宸、民視提供）

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，民視播出的運動實境秀《超級王牌棒球隊》首場正式戰役將對決明星藝人組成的「閃亮之星棒球隊」，閃亮之星陣容驚見《全明星運動會4》參賽者梅賢治，而超人氣「卓卓」卓君澤也來助陣擔綱主播。「閃亮之星棒球隊」，由NONO領軍，包含阿翔、藍波老師、「阿Ben」白吉勝、馬國畢等都出戰。

由於「超級王牌棒球隊」先前被國小、國中棒球隊打爆，總教練「東哥」黃忠義賽前先到對方球棚請他們高抬貴手，「黃金二壘手」的阿翔對上「二壘魔術師」的黃忠義，阿翔信心滿滿發豪語，「我們很厲害」，「東哥」追問哪部分，阿翔笑回：「綜藝的部分。」化解了兩隊對決緊張氣氛。

阿翔展現實力，首棒打擊就擊出安打，還快腳盜壘成功，而曾經不會打棒球的藍波老師，這次一上場就敲出安打，助馬國畢跑回本壘奪下閃亮之星的第一分，不留任何情面。《超級王牌棒球隊》這周更找來旅美投手耿伯軒擔任客座教練，耿伯軒在賽前接受卓君澤訪問，便對「超級王牌棒球隊」的打擊相當有信心，果然教練團的特訓在首戰開始發揮作用！

先前擔任投手被國中、小打爆的紀亞文，此次靠著穩定控球三振「阿Ben」白吉勝，讓教練「達鬨」鄭達鴻，當場激動讚賞，直喊：「他算是隊上最穩的投手，之前容易飄掉就會情緒化、自責，但現在投球節奏越來越穩！」由於紀亞文先前與學生對戰經常被換下場，「達鬨」鄭達鴻這回開心到跟卓君澤插賭，「紀亞文若能投五局我就青蛙跳跳下台！」不惜用鐵腿腳痠一賭隊員的好成績。

原本讓教練團相當緊張的守備方面，「超級王牌棒球隊」也進步神速，「達鬨」鄭達鴻感動地說：「練習細膩度都出來了，球打到內野，外野手也都記得補位，我覺得滿感動的！」就連「全能男神」孟祥祖，關鍵時刻敲出安打，趁著對方一壘手的接球失誤，「足球歐巴」薛銘文跑回本壘，拿下隊伍正式比賽的首分，全員氣勢爆棚。每周六晚10點民視無線台首播、每周日晚10點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每周三中午12點播出。