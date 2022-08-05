星光泳池改成每日開放，讓暑期住客都能享受夜晚星空作伴的泳池派對。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

台中《向海那漾》豪華露營區推出消暑「涼」方大受歡迎。（《向海那漾》提供／陳淑娥台中傳真）

台中《向海那漾》豪華露營區推出消暑「涼」方，比基尼系列限定優惠大受歡迎，即日起再祭出「冰bon海玩子」，除了穿比基尼在園區打卡拍照，就加送法國粉紅氣泡酒或德國紅酒外；星光泳池也改成每日開放，讓暑期住客都能享受夜晚星空作伴的泳池派對。

《向海那漾》推出暑期限定的比基尼優惠，一系列精彩活動大受住客喜愛，因此將延長優惠活動至8月，讓更多住客有機會同樂。即日起，只要預訂1泊3食全包餐方案，並在園區身穿比基尼打卡拍照，4人帳加碼送粉紅氣泡酒，其他帳型則送上德國紅酒，更額外加碼贈送彰化《清水那方》奢華溫泉露營區平日晚餐券1張。

業者表示，為了讓所有暑期遊客不會錯過園區裡的夏季夜晚的浪漫，因此原先僅於週三夜晚的星光泳池，改為每日開放，開放時間為下午2點半至5點、晚間7點半至9點。星光泳池也安排樂團駐唱，網美泳圈打卡拍照無限暢玩，讓住客擁有彷彿置身東南亞海島渡假的美好體驗。

除了延續7月沁涼好康，8月更推出限定的加碼優惠，全包餐再享有專屬餐桌服務，由特聘主廚現身現切德國豬腳，為您端上桌，讓晚宴不只想口福，更是視覺感覺等五感體驗。此外，入住即送玩樂水槍一隻，邀您大人小孩一起同樂。

業者指出，8月加倍清涼優惠方案「冰bon海玩子」，即日起至8月31日，不但延續7月比基尼優惠活動，也加碼每日開放星光泳游，更推出專屬的廚師桌邊服務，歡迎遊客把握8月來到《向海那漾》，豪華露營假期將更加清涼、更幸福。