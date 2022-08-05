緯創5日召開董事會，通過上半年財務報告，上半年合併營收達4,706.62億元，營業淨利為99.42億元，稅前淨利為85.73億元，稅後淨利為33.90億元，每股盈餘1.22元。

緯創第二季合併營收2,442.16億元，營業淨利為60.95億元，稅前淨利為81.06億元，稅後淨利42.50億元，每股盈餘1.53元。

為因應伺服器產能擴充需求，董事會中亦通過將向瑞軒科技承租位於新竹縣湖口鄉的廠房、為期5年，並擬於新台幣4.24億元之額度內認列取得不動產使用權資產。另於正在擴建的墨西哥廠附近，則預計將以1,680萬美元內額度興建員工宿舍。

而為落實永續發展及低碳製造轉型目標，緯創預計將簽署為期20年，總量約22.7億度電之直購綠電契約，規劃在2023年首次於臺灣營運據點執行綠電轉供，預計年均減碳效益可達57,014公噸二氧化碳當量，相當於每年有40座台北市大安森林公園的吸碳量。

此外，緯創就先前取得臺北市數位內容創新中心新建營運移轉案、並由旗下子公司緯成資產管理簽約後，也將提升全案資本支出預算從37億元增至48億元。