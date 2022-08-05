共軍連日在台灣周遭海空域演習，國防部今日表示，迄1700時止，中共軍機(68架次)、軍艦(13艘次)持續於臺海周邊頻密活動，並逾越海峽中線，嚴重破壞臺海現況。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

國防部強調，對於共軍刻意逾越海峽中線，侵擾臺灣周邊海空域之行為，國防部表達譴責。國軍將以堅決之行動，捍衛國家安全，確保民主自由不受威脅。