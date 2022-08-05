中租北市大選手林湘緹在2022年第二次全國羽球排名賽，女甲單八強戰以19比21、21比14、21比13擊退台電基中小將王郁曦。去年林湘緹在第一次排名賽首度贏得后冠，這次傷癒歸來，她期許修正心態，一場、一場慢慢來。

「前陣子左手指受傷，出國也比較晚。」林湘緹今年五月在斯洛維尼亞國際賽贏得個人第一座國際賽冠軍，接續奧地利公開賽跟丹麥大師賽都闖進四強，世界排名重回至百名內，來到第93位。

她認為藉由上半年的國際賽，更清楚自身優、缺點，藉由每一站來逐步修改，期許盡快跟上學姊許玟琪腳步，挑戰更高層級的國際賽。

23歲的林湘緹為少見的左手持拍，擁有不錯的身材優勢，中租羽球隊教練洪詩涵指出子弟兵體能跟跑動也很出色，差別在於心態，很多時候會因為連續失分，造成打法被動保守，情緒跟著掉下來，影響場上發揮。

「這趟去歐洲，打了六站，一直鼓勵著她，場上一定要喊出來，心態逐漸改進，積極度打出來，整體已經進步不少。」洪詩涵覺得林湘緹過去個性比較容易悶著，不太會抒發出來，但像排名賽這場落後時，會把那股氣勢吼出來，連續失分時，懂得放慢節奏、緩和情緒，或者適時鼓舞自己，心態成長許多。

林湘緹同樣為中租球隊寄予厚望的新生代女單，她表示身為球員，要做好自身本分，努力訓練，在場上拚搏，才不辜負大家期望。

「我知道自己的自信心很不足，所以很感謝大家都會一直鼓勵我，常常告訴我，讓我知道，明明是做得到，不可以對自己沒信心。」林湘緹很感謝羽球路上，從西湖國中、大同高中以及中租羽球隊這個大家庭，許多人推她一把，遭遇困難時，都會伸出援手，才能夠繼續站在舞台上，持續挑戰下去。

林湘緹晉級後四強要對壘合庫名將白馭珀，白馭珀這天跟亞柏高大小將黃宥薰激戰，才以21比15、21比14跟24比22獲勝，而中租交大學霸許玟琪迎戰亞柏太報的梁庭瑜，雙方鏖戰三局，最後由許玟琪以16比21、21比8、21比15搶下準決賽門票，接下來要面對台電好手宋碩芸。

男雙方面，大會頭號種子代表中租企業的「楊肉盧」楊博涵/盧敬堯，在八強戰以21比8、7比21與21比13驚險擊退資深前輩搭檔方介民和王家閔(兩人代表長榮大學/國立體大)，楊博涵認為兩人這次決定打排名賽，主要希望以賽代訓，備戰月中的日本東京世錦賽。

楊博涵覺得從上個月台北羽球公開賽到本次排名賽，都出現太急躁的問題，造成一下子失分過多，盧敬堯同樣表示教練已經有叮嚀，但不自覺還是想加快速度，去擊倒對手，兩人坦言要重整情緒，來應對這狀況。

中租北市大江建葦/吳軒毅以21比19、21比23跟21比17擊敗土銀北市大好手李芳任/李芳至，以及中租組合葉宏蔚/蘇敬恒同樣以2比1擊敗土銀北市大搭檔的陳政寬/陳勝發，男雙四強部分中租搶下三席。準決賽另一張門票，由土銀北市大柏禮維/張課琦以18比21、21比16與24比22逆轉擊敗合庫好手李哲輝/楊博軒組合。