大陸委員會針對中共今（5）日再次以多批軍機、軍艦於臺海周邊進行高強度演習，並刻意踰越海峽中線活動、破壞臺海及區域情勢穩定，表達強烈抗議，並再度要求立刻停止非理性、不負責任的惡意軍事挑釁。

陸委會強調，絕不接受中共解放軍將臺灣周邊當成武力試驗場，蠻橫威脅臺灣人民生命財產安全，更已引發區域國家抗議反感。倘對岸無法以和平、智慧處理問題，妄想以武力脅迫妥協，只會讓兩岸敵意螺旋上升、隔閡對立不斷加劇，終歸徒勞且惡果自食。政府對於情勢發展審慎應對，堅守國家主權與民主、捍衛國土安全絕不退縮。