過去因與王嘉爾、ICE組成唱作團體PANTHEPACK結緣的J.Sheon和Karencici，昨（5）日因美國休閒品牌Vans活動舉辦的記者會再度同台，談到令人「格局大開」的計畫，J.Sheon語出驚人地表示想「劈腿」。

J.Sheon將於周日下午五點於Vans格局大開街頭潮流音樂派對中演出。（粘耿豪攝）

近期正籌備第三張專輯的J.Sheon，也不忘維持體態1周上4、5次健身房，也因健身前的暖身讓他發現自己的筋不夠軟，因此希望今年在音樂創作外，在「劈腿」這件事上也能夠有所進步，並開玩笑道「在新歌MV就可以表演劈腿。」也讓一旁的Karencici打趣說道「之後就朝唱跳歌手邁進。」而Karencici則預告下半年有許多合作，其中最想達成的目標便是能夠擁有自創服飾品牌，而一旁的J.Sheon義氣相挺地表示「我買20件。」不過隨後立刻改口詢問定價，擔心負擔不起，而Karencici則霸氣回覆「創品牌的話會送你。」

Karencici將於周六下午四點於Vans格局大開街頭潮流音樂派對中演出。（粘耿豪攝）

認為音樂與服裝，都是傳達個人的態度、思想的兩人，也擁有獨特的時尚穿搭心法，例如以兩人都收藏過的Vans鞋款為例，Karencic表示自己過去經常在鞋身上作畫塗鴉、簽名進行改造;而出身於設計系的J.Sheon則因鞋身難打草稿、怕失手，而尚未嘗試過，不過他也透露自己未來也很期待動手改造看看，其中一定會畫上去的元素便是台灣的各式小吃。

Vans台北城市限定T恤，1280元。（Vans提供）

不過在他為鞋款畫上美食之前，因Vans今年7月正式在台由代理商轉為品牌直營，在台擴大格局，品牌也推出台北限定的城市 T 恤，除有最具品牌代表性的滑板、棋盤格元素，還有代表台灣的各種街頭小吃，即日起於於 Vans 台北京站 B2、新竹 SOGO 4F 直營店鋪及官網販售。

LÜCY將於將於周六下五三點於Vans格局大開街頭潮流音樂派對中演出。（摘自LÜCY IG）

溫室雜草將於周日下午四點於Vans格局大開街頭潮流音樂派對中演出。（摘自溫室雜草IG）

另品牌也於於即日起至8月10日，在台北三創生活園區廣場舉辦為期3天的「Vans 格局大開潮流街頭音樂派對」，Karencici、J.Sheon與新生代女歌手LÜCY、樂團溫室雜草等DJ Leona與DJ WashiChar都將相繼表演。

韓國插畫家KK-KIM專門為Vans打造的盲盒穿搭體驗，（Vans提供）

在此次活動中除音樂演出外，還有由韓國插畫家KK-KIM打造的盲盒穿搭體驗，以及以Vans鞋盒為概念打造的拍照區，於活動期間於盲盒體驗區創作自己的潮流角色，有機會獲得3000 元的 Vans 購鞋券，而於社群軟體上分享於打卡區拍的潮流帥照，並加入指定hashtag，則有機會兌換當日限量潮食一份。