楊乃文（左）今出席演唱會記者會，好友陳柏霖現身站台。（聯成娛樂提供）。（聯成娛樂提供）

楊乃文將於10月22日舉辦「繆斯MUSE」演唱會，這場因疫情延滯許久的專場演出終於啟動，除了感慨這幾年擔誤太多事情，她更遭逢生離死別，生命中2位摯愛外婆及被她視為第2個媽媽的阿姨相繼過世，她因疫情無法參加告別式，今（5日）在演唱會記者會上受訪談及此事，楊乃文眼眶泛紅，哽咽地說：「希望她們安心走。」

記者會上，好友陳柏霖現身力挺，還不忘向楊乃文索票，笑說：「我一定要站台，應該可以拿到2張票吧。」對於相隔多年開唱，楊乃文坦言心情緊張：「這一年我很擔心我的健康，鼻子、皮膚全身過敏非常嚴重，試過治療，可是沒辦法根治。」前陣子吃了抗組織胺治療，症狀雖然緩解，卻也讓她整個人感覺「飄飄的」。

除了工作，媒體也關心她感情現況，楊乃文昨想了許久才透露已單身6年：「我很難喜歡人，也不會去約會，現在已經沒有『興（性）趣』了。」大方坦承，不論興趣或性趣都沒有，現在對於感情就是可遇不可求。

楊乃文提及近年疫情反覆，除了錄製新專輯、偶爾出席代言活動，開唱只能「盡人事聽天命」；如今演唱會將至，她感恩地說：「這段期間最辛苦的是我經紀人和公司，整個檔期很亂，推翻、重來了好幾次，牽涉到場館、主辦單位、樂手、製作團隊等所有人。」演唱會購票洽ibon售票系統。