恆春社會福利綜合館5日盛大開幕，小朋友在大型遊戲室玩得不亦樂乎，長輩在好食間暢聊交友，每個人都找到自帶歸屬感的小天地。（謝佳潾攝）

恆春社會福利綜合館5日盛大開幕，小朋友在大型遊戲室玩得不亦樂乎，長輩在好食間暢聊交友，每個人都找到自帶歸屬感的小天地。（謝佳潾攝）

恆春社會福利綜合館5日盛大開幕，從空間規畫就能看出屏縣府對國境之南的社福用心，1至4樓從幼到老的服務設計超貼心，小朋友在大型遊戲室玩得不亦樂乎，長輩在好食間暢聊交友，每個人都能找到自帶歸屬感的小天地。

屏縣府表示，嶄新的恆春社福館是考量各年齡層服務需求所設計，1樓為長者運動的體健區、好食間，以及0至6歲幼兒的大型遊戲空間，2樓為親子繪本區、公設民營托嬰中心、閱覽室、輔具資源中心，3樓是青少年喜愛的影音室、練團室、研習教室，4樓則是多功能活動室，可提供大型會議、室內展演，最多可容納200人。

此外，社福館的建築外觀也特別吸睛，縣府指出，社福館是新舊建築的混合體，為向古城致意，特以古地名「瑯嶠之道」為設計理念，保存原有百年歷史的日式宿舍成為策展空間，為這座社福館注入文化之姿，展現出獨特的社福活力。

縣長潘孟安出席開幕儀式時，除逐樓訪視外，還與小朋友、長輩們一同體驗館室設施，他有感道，屏東縣地形狹長，人口集中屏北、屏中地區，屏南地區的各項資源相對少，所幸在多年努力下，國境之南終於有了新風貌。

「恆春鎮新都心成形！」潘孟安說，為促進屏南地區發展，縣府積極爭取中央前瞻建設及自籌款共計約8億3870萬，除興建社福館外，連帶立體停車場、教職員宿舍、恆春國中半戶外球場等都一併打造，這些地點全坐落在恆春鎮內蛋黃區，匯集公共服務、交通、觀光、休閒等多樣功能。

他強調，恆春位處國境之南最遙遠的地方，對於社福的照顧更應扎實且在地化，社福館除建立不分年齡、跨世代、跨族群及無障礙的多元照顧服務空間外，還提供幼兒托育降低年輕人的負擔，盼能有助提高生育率。