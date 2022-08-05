民進黨台北市長參選人陳時中今天到文山區與民進黨市議員參選人詹晉鑒共同舉辦見面會，包含立委林昶佐、議員張茂楠等人都陪同到現場。陳時中致詞時，也不忘在提起「國際事務局」，更酸現任市長柯文哲，不把台北市當成首都。

陳時中說，「把事做好」是我的競選口號，國際事務局是台北市一定要去做的，台北市是首都，以前的市長可能不覺得首都的重要性，首都就是要走出去讓世界看得到。

陳時中強調，除了大家努力，專責單位很重要，要把事情做好，城市外交國貿等賽事，對外籍人士的友善城市，要有計畫和規律性，有些人很擔心沒有地點，不用擔心市長就會安排，這是我們應該做的事請，台北更好。

陳時中還說，國際事務局也要人才培養，要長期的訓練，希望能處理相關事務，專業年輕人才會進來，長時間培養才能讓世界看到台灣。

他也不忘再度表示，「自己很想做市長，但大家票就要投出來。」不過，文山區為深藍票倉，現場的民眾歡呼聲較稀弱，反而多數人看起來是來支持里長詹晉鑒參選。