新北市三重區重新路五段628號附近，由於該處人行道設計不佳，迫使行人必須走到車道路肩與車爭道，日前有名老婦人買完菜拖著菜籃行經該處時，不慎遭公車從後方擦撞。(黃敬文攝)

新北市三重區重新路五段628號附近，由於該處人行道設計不佳，迫使行人必須走到車道路肩與車爭道，日前有名老婦人買完菜拖著菜籃行經該處時，不慎遭公車從後方擦撞；新北市議員王威元得知此事後，今(5)日立刻與當地里長、三重區公所前往事發現場會勘，目前初步規劃將新建斜坡改善人行道路，並在周邊畫上紅線阻止機車擋道。

這起車禍發生在7月31日早上10時21分，73歲的林婦買菜完要回家，在行經該處時被迫行走在車道路肩，結果遭後方的公車不慎擦撞，林婦一度遭撞飛，警消人員趕到現場後，婦人身上僅有輕傷，但有暈眩的情形，立刻送醫治療。

新北市議員王威元得知此事後，立刻邀集當地里長與三重區公所工務課人員到現場會勘，初步認為是該處人行道遭到停在該處的機車阻擋，而加油站由於是私有地，並沒有設置人行道，因此行人被迫走到馬路上與車爭道，且該處鄰近重新橋，車流量不僅大，而且公車也不少，現場險象環生。

鄰近居民指出，可能是因為路邊的路敦落差太大，所以老婦人沒辦法把菜籃拖到上面較安全的地方，而且紅線內的水溝蓋因為縫太大，也無法順利拖著菜籃行走；她也說，那段路確實蠻危險的，由於附近有家樂福，很多家長都會帶小孩過去購物，但嬰兒車也無法在那段道路順利且安全的行走。

王威元表示，人行道就是要讓行人可以通行，很遺憾有民眾發生這樣的交通意外，我們接獲里長意見，馬上邀集相關單位改善，希望不要再有下一位受傷的民眾；當地中興里長林深泉表示，這名林婦因有腦震盪，目前仍住院治療，現在已與加油站的負責人協商，對方同意在用地上設置人行道。

三重區公所工務課表示，今天進行會勘後，初步規畫在該處周邊畫上紅線，阻止機車停在該處擋道，並興建斜坡改善人行道路，下周會邀集新北市交通局、三重警分局前往會勘，提出具體的改善方案。