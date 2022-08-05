聯電榮譽董事長曹興誠5日表示，將捐款30億元協助加強台灣國防並重批中共、呼籲要與統派劃清界線。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，曹興誠所言所行歪曲基本事實，攻擊抹黑大陸，為台獨與外部勢力張目，代表不了台灣工商界與台灣民眾，註定枉費心機。

大陸國台辦5日發布答記者問，馬曉光表示，民進黨勾連外部勢力謀獨挑釁是導致當前台海形勢緊張嚴峻的根本原因。美國眾議院議長裴洛西到訪台灣，嚴重損害中國主權和領土完整與台海地區和平穩定的兩岸同胞利益。面對惡意挑釁，大陸採取必要措施反制完全是正義之舉、正當之舉。

馬曉光指出，曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑大陸，為台獨勢力和外部勢力張目，代表不了台灣工商界，更代表 不了廣大台灣民眾，註定枉費心機。

他說，相信絕大多數台灣工商界人士和台灣同胞能夠明辨是非，認清台獨只會給台灣 帶來深重禍害，認清美國「以台制華」的險惡用心，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

大陸從4日起進行環台實彈軍演，曹興誠5日宣布捐出30億元加強國防，強調不為名也不為利，對政治、選舉也沒興趣，單純只是厭惡中共的謊言、暴力。他說中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一是要與黑社會統一，呼籲與統派劃清界線。