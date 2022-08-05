美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行來到最後階段，今天(5)早上與日相岸田文雄進行早餐會，兩人達成共識為守護台海和平與穩定，岸田也強烈指責陸方恫嚇行為，要求立刻停止軍演。裴洛西事後在記者會上再度稱讚台灣民主，並強調此行目的絕不是為了改變現狀。

根據路透社報導，裴洛西上午結束拜會日本首相岸田文雄，隨後在美國駐日大使館召開記者會，停留台灣是睽違25年來最高級別的訪問，美日雙方將共同努力保衛台海的和平穩定。她對此次訪日深感收穫與肯定，強調「日本是美國最親密的盟友」。似乎與南韓總統尹錫悅40分鐘的視訊通話，過程隻字未提台灣形成對比。

「我從一開始就說過，率團來這裡的目的不是改變地區現狀。」

另外，裴洛西也大讚台灣在民主與經濟上的成功，舉了首個通過同婚合法的亞洲國家為例。「若我們出於商業利益而不為人權發聲，那等於失去了為世界任何角落伸張的權利」，強調此行目的全是為人權、尊嚴以及民主進程挺身而出，這就是全部。

隨裴洛西訪台的大使米克斯（Gregory Meeks）也表示，「美日同盟肩並肩站在同一線，捍衛我們的價值觀。」

裴洛西旋風來台之舉激怒北京當局，這幾天在台灣周邊海、空域進行一連串實彈演習，昨日5枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），也是有史以來第一次，對此已向北京提出強烈抗議，外相林芳正表示，演習嚴重干預國際區域的和平穩定，應立即停止。