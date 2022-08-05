台灣大（3045）5日舉辦法說會，對於下半年展望，總經理林之晨表示，三大成長引擎5G、電子商務及mo幣多、家用寬頻及好速成雙帶動下，預期將持續為股東帶來穩健成長與收益。

另外， 台灣大升轉5G的月租費增幅過去5個季度都維持在25％的增幅且相當平穩，林之晨預期未來不會有戲劇性的改變。

外資法人關注5G網路建設補助款，台灣大財務長俞若奚表示，台灣大去年來自政府5G建設補貼款約20億元，今年截至目前估約7億元，不過仍將視NCC最後審查核定各家電信公司補助款而定。

台灣大5日公布第二季合併營收413.5億元，較去年同期成長8％，EBITDA 87.9億元，年增3％，稅後淨利29.9億元，年成長5％，稅後每股盈餘(EPS)為1.06元。上半年稅後淨利扣除一次性因素，年成長9％。

電信業務亮點方面，第二季行動服務營收年增3％，mo幣多、好速成雙、Disney+三大方案穩定貢獻動能，持續帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶ARPU來到681元。同時，月租用戶退租率下降，來到0.80％。mo幣多專案用戶於六月更貢獻4.9％的momo電商營收。

林之晨表示，台灣大與台灣之星共組「5G台灣隊」，也將在合併案完成後提升5G潛在優勢，雙方分別持有60MHz與40MHz 3.5GHz頻譜，且採用同一供應商同一代的設備，成為合併後巨大的成本優勢，不需有額外的硬體支出，就足以提供業界最大、達100MHz的3.5GHz頻譜容量。另外，新的無線電載波聚合技術(NR CA)正在成為主流，有效利用整併後的100MHz頻譜容量，將讓台灣大在關鍵領域獨具競爭優勢。

電子商務成長動能強勁，富邦媒第二季合併營收251.38億元，年成長13％，物流配送部份，主倉與衛星倉總數合計達到51座，較去年同期增加14座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第二季營收年成長11％。