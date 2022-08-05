台驊投控（2636）董事會5日通過上半年財報，營收181.5億元，營業毛利37.48億元，稅後淨利20.51億元，每股盈餘14.11元，寫歷史次高。

台驊表示，上半年雖然營運狀況受到上海疫情封城、烏俄戰事紛擾、全球通膨高升、市場供需缺口縮小、運價持續性下滑等眾多因素影響，在業務多元化及市場分散策略運作下，集團透過業務團隊積極攬貨，爭取優勢運價，在淡季及利空因素干擾下仍維持良好的營運表現。

台驊第二季合併營收80億元，較去年同期微幅增長，營業利益及稅後淨利分別為6.95億元、11.1億元，每股盈餘7.65元，創單季歷史次高。

台驊說明，今年第二季獲利較同期下滑，主因之一為去年疫情導致市場供需嚴重失衡運價飆升，拉高整體獲利基期；加上今年第二季起全球疫情逐漸趨緩，但高庫存及高通膨降低購買力，整體市場需求減緩稅後淨利下滑：還有業外投資評價利得減少所致。

台驊強調，航運業雖有長約運價保護效益，仍需視市場需求而定。全球航運三大聯盟面對近期運價下跌，採取空白航班方式減少艙位供給，維持運價仍在長約水平，且歐美各國紛傳罷工，影響整體物流供應鏈的順暢，在供需失衡情況下仍有機會拚調漲運價；但高庫存若未能有效消化，有可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計市場將在年底出現放緩。