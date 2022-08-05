外貿協會基輔台貿中心主任徐裕軒於俄烏戰爭肩負重任，協助撤離55位國人，5日獲外交部長吳釗燮親頒「睦誼外交獎章」，成為貿協獲此獎章第一人。

貿協董事長黃志芳陪同徐裕軒與其親友出席，黃志芳表示，貿協基輔台貿中心為我國唯一駐烏機構，徐裕軒於關鍵時刻承擔責任，以僑民安全為念，無懼烽火，達成撤僑重任，為同仁之表率，更是貿協之光，因此貿協於6月已頒予「貿協榮譽獎章」及獎金，他提到徐裕軒原任期已滿，但仍爭取自願續留職位，繼續為台烏經貿推動服務。

吳釗燮表示，雖我國尚未在烏設立正式代表機構，但卻是戰爭爆發後最先完成撤僑的國家之一，相當感謝各代表處同仁與貿協的全力支持，貿協徐裕軒也絕對是關鍵角色；徐裕軒認為，撤僑任務得以圓滿完成絕非一人功勞，包含外交部的支持與指導，尤其駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處全方位支援是任務得以完成的關鍵，再者國人勇敢為自己努力，使協助外交部撤僑過程得以平安順利。

他特別提到，還有董事長黃志芳的悉心指導、擘劃以及貿協同事們給予的關心與支持，更是在執行撤僑任務中的最大支柱；貿協於1月底總部即召集各相關單位成立緊急應變小組，24小時動態掌握當地資訊，亦針對後續可能情勢沙盤推演，並成立Line群組由基輔台貿中心和國人保持聯繫，積極配合外交部執行撤僑作業。