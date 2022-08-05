韋禮安9月將推出新專輯。（The Orchard提供）

韋禮安相隔2年半，9月即將推出新專輯《明天再見》，同名單曲MV以一鏡到底、緩慢拉遠的方式呈現夕陽餘暉、日夜交錯的魔幻時刻，拍攝前的超大豪雨一度讓攝影團隊擔心，所幸正式開拍前雨終於停止，魔幻時刻的天光更加唯美，韋禮安看了成果直說：「是很值得記錄的時刻。」

《明天再見》創作概念來自古希臘哲學斯多葛學派中的「Memento mori」，以這句意指「人終將一死」的話提醒自己珍惜當下、不要留下遺憾，並請到音樂人Hush作詞，並在編曲上特別揣摩以前餐廳、百貨公司打烊時播放費玉清的〈晚安曲〉離情氛圍，勾起內心某種眷戀、不捨的感傷、悠長的情懷，相信相遇後的道別是為了下次再見。

韋禮安近期正忙於籌備新專輯，同時如火如荼準備下個月10、11日的小巨蛋演唱會，對於即將再度踏上小巨蛋舞台，他直呼真的非常期待，這段期間累積許多作品，加上出道以來的作品，非常艱難才安排好曲目，每一首歌都很難割捨，「真的準備了非常多首歌要唱給大家聽」。