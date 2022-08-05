不受疫情、缺車問題影響，豪華車經銷商汎德永業（2247）第二季大豐收，EPS達4.95元，創單季獲利新高紀錄；汎德永業累計上半年EPS達8.93元，亦改寫同期新高。

汎德永業5日召開董事會，通過第二季財報，單季合併營收128.9億元，營業利益5億元，稅後純益4億元，EPS達4.95元，皆創下單季歷史新高表現。

累計上半年合併營收224.9億元，營業利益9億元、稅後淨利7.2億元，EPS為8.93元，亦創同期新高。

汎德永業指出，受惠經銷豪華車品牌BMW與保時捷（Porsche）產品線完整齊全，帶動訂單及銷售力道強勁，加上新車到港情況良好，推升第二季與上半年業績獲利。

汎德永業表示，從上半年銷售表現來看，BMW與保時捷新車銷售力道均十分強勁，缺車因素也使售價保持高檔水平，帶動公司獲利較去年明顯增加，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，使維修保養業務持續維持成長態勢。

汎德永業上半年銷售主力車型為BMW豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等，而保時捷全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型、熱門休旅車Cayenne Coupe、首款純電動車Taycan等同樣維持銷售高檔表現，保時捷今年收單數更屢創單月新高紀錄，市場反應相當熱絡。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌BMW將有多款重磅新車上市規畫，而BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50，及全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版，同樣預計將於下半年大量抵台，滿足先前客戶訂單，目前全系列電動車款更已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。

展望下半年，汎德永業透露，從目前預收單熱絡、較往年為佳的狀況判斷，儘管目前新車供給情況仍受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，惟目前BMW、保時捷年度銷售目標並未改變，汎德永業也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。