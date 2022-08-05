女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，近來她投入《一家團圓》拍攝，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外她身材性感火辣，常分享給大家觀賞，被許多人視為八點檔女神，近日秀出超辣泳裝照，好身材完美駕馭比基尼，但卻在超兇長輩上打馬賽克，吊足觀眾胃口。

吳婉君近日穿泳裝玩起濕身誘惑，下過水後渾身佈滿小水珠，穿著比基尼洩雪白香肩，不禁讓人期待觀賞豐滿酥胸，她解釋：「因為不能拍正面，所以很有guts的寫在皮膚上，小小的調皮是工作的活力來源之一」，傲人長輩被大面積打上馬賽克，不過在她肩上刻了一個辣字，不給看卻又意圖燃起觀眾的興趣。

吳婉君在比基尼照上打馬賽克，更加激發網友的興趣。(圖/吳婉君 FB)

不僅只有平面照片，在她動態17秒影片更加火辣，從她曬出的泳池視角裡，可看見她不停性感扭腰，大片光滑美背一覽無遺，一身雪膚引人注目，經鏡頭一切換後，吳婉君轉過身來，雪白長輩浮在泳池表面，左右輕扭身體，越走越靠近觀眾們，結束游泳後她披上浴巾，秀出手心內的辣字，性感指數破表。

吳婉君穿比基尼時輕扭身體，豪波有17秒時間浮在水面超級性感。(圖/吳婉君 FB)

秀完巨大豪波的吳婉君表示：「奇異筆在手，要多辣有多辣，大中小辣通通都給你」，女演員張郁婕、黃瑄也讚嘆她：「看現場辣翻，我都害羞了」、「真的，要多辣有多辣」，另有觀眾笑虧說：「我也要在我胸口上寫一個狠字，我心狠妳手辣，天生一對！」劇中男友黃玉榮也對她猛誇：「真有妳的」。