桃園市長鄭文燦（右四）與客委會主委楊長鎮（右三）今晚赴樂天桃園球場開球，象徵桃市府承接此重要任務。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦擔任開球嘉賓。（蔡明亘攝）

客家委員會與桃園市政府合辦2023世界客家博覽會，將於明年8月11日登場。桃園市長鄭文燦與客委會主委楊長鎮今晚赴樂天桃園棒球場擔任開球嘉賓，象徵桃市府承接此重要任務。鄭表示，距離世客博開展倒數1年，目前正進行各項準備工作，明年8月將準時開展，盼讓大家看見台灣與世界上多元豐富的客家文化。

鄭文燦今晚與楊長鎮站上樂天球場，由楊投球給鄭，象徵桃市府接下任務，盼在明年交出漂亮成績單。鄭指出，世客博開展倒計時1年，正進行各種準備工作，務必在明年8月順利開展，且世客博也與其他城市連結，期待讓大眾看見台灣與世界的客家文化魅力，富含多元豐富特色。

楊長鎮提到，全世界有客家人的國家中，台灣最民主自由，也是全球唯一中央與地方都設有客家專門單位、唯一擁有完整客家政策的國家，致力推動文化傳承，而全台灣最多客家人的縣市正是桃園市，若說台灣是全球客家的中心，桃園就是全球客家的首都。盼藉世客博展現幾十年來的努力傳承的成果，並結合世界客家特色，激發出不同面貌，發揚到全世界。

至於世客博是否有機會與樂天球隊合作？楊長鎮說，桃市府會再與球團研議，如何在展覽期間合作，也感謝市府，將桃猿隊作為展現客家文化的隊伍，地方政府能如此投入文化推動，令他深深感動。