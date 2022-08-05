上網叫外送的方便性，已成為不少人的習慣，然而，就有1名網友點餐竟被外送員揶揄，讓他不滿在臉書抱怨，他表示自己並非住在汐止深山，只是上坡前的路旁，卻慘遭外送員傳訊酸「那麼遠還要送山上，白X才送！你慢慢等吧」，甚至第二次點餐又遇到被酸「已為您的這份訂單省下50元，8月一共省下565元」，讓他非常無奈。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他提到自己本身住在「準備起坡山上的路」旁房子，並非住在汐止深山，然而，卻遇到「惡劣的外送員」，且已經不是第一次發生這種狀況，他表示上次點了餐，卻收到1名外送員傳訊息過來寫著「那麼遠還要送山上，白癡才送！你慢慢等吧」，慘遭轉單，也來不及打開APP看是哪位沒水準的外送員。

他無奈認為，打開APP有顯示店家，就有權利點餐，若是外送員1單只賺50元，可以選擇拒送，但不需要揶揄消費者，並覺得遇到2次相同情況，都是點同1家店遇到，因此懷疑是同1人所為，讓他痛批「若不尊重自己的行業，不要做行嗎」，不要成為外送員中的1顆老鼠屎。

網友叫外送慘遭外送員酸「白癡才送」，甚至還被揶揄幫忙省錢。（翻攝自臉書爆怨公社）

從原PO上傳的對話訊息可見，外送員寫著「送上山1單50元，慢慢等吧」、「已為您的這份訂單省下50元，8月一共省下565元，繼續省錢」，文內還附上拍手的貼圖。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這就是外送員啊」、「外送員素質真的參差不齊」、「屁孩外送員，通常系統都給你看送餐距離」、「很多外送員，都是大家寵出來的」、「真的很無奈，乖乖跑外送的人都被這些老鼠屎害到快沒單了」、「汐止同感+1」、「舉報大於抱怨 ，快去舉報」、「真的，不要送就轉單，沒必要打字」。