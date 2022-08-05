美國炙熱的通膨難以降溫，外加連續兩個季度GDP萎縮，加深市場對經濟衰退的憂慮。前美國紐約聯準銀行總裁杜雷（Bill Dudley）表示，Fed與通膨間的戰爭將會抹殺疫情後的經濟復甦，甚至斷言未來12個月就會出現全面衰退。

CNN報導，Fed出手控制通膨的時間太晚，這使央行沒有其他選擇，只能藉由大幅提升利率的手段，但杜雷表示，「這幾乎能肯定會全面衰退，如果還沒陷入衰退，我認為美國將在未來12個內出現（全面衰退）」。

美國GDP在通膨、升息的環境中連續兩個季度萎縮，加劇對經濟衰退的隱憂。雖然杜雷認為美國經濟已經放緩，但現在仍不至於疲軟到衰退的程度，至少還沒有。他指的是強勁的工資成長和工廠活動，尤其失業率維持3.6%的低點，「目前情況還不足已構成衰退」。

不過，如果美國經濟在今年晚些持續疲弱，杜雷警告，美國全國經濟研究所（NBER）可能就會確定衰退其實從年初就開始了。

杜雷表示，Fed面對的挑戰是出於自己預測失準，直到通膨已經很高的程度才啟動升息。他說，「他們太遲了，這意味著需要做的更多（升息），而這也加劇衰退的風險，我認為衰退的可能性很大」。

另外，標普全球評級（S&P Global Ratings）預期，未來12個月內出現衰退的可能性為45%，美國首席經濟學家博維諾（Beth Ann Bovino）在報告中提到，「美國能否免於經濟衰退是個不確定因素」。