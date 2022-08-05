台股啟動反攻，帶動新台幣止貶回升，外資雖由賣超轉為買超，但資金有進有出，盤中最低仍維持與前一個交易日相當的30.2元，最後仍是央行進場調節阻貶後，續守住2字頭，終場收在全日最高價的29.95元兌1美元，升值4.4分，總成交量略放大至13.92億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周貶值1.2分或0.04％，周線收連二貶。外匯交易員表示，美股漲勢暫歇，四大指數有漲有跌，且中共軍演衝擊淡化，先前獨弱的台股啟動補漲，最後大漲333點至15,036點，收復「萬五」，帶動新台幣連日貶破30元大關、盤中最低30.062元，也收斂至30.02元，但由於央行力穩匯市，堅守2字頭防線態度不變，短線仍無緣見到3字頭。

國際美元本周先走強後回檔，主要亞幣有漲有跌，外匯交易員指出，泰銖、星幣、韓元各升值1.57％、0.14％、0.06％，其他菲律賓披索、馬來幣、人民幣、日圓、印尼盾各貶值0.09％、0.17％、0.17％、0.4％、0.4％，新台幣小跌0.04％，仍約居中間位置，表現相對穩定，全靠央行進場調節。

外匯交易員認為，外資不論在台股買超或賣超，因領取龐大的台股現金股利，偏匯出方向不變，短線新台幣預料弱勢整理居多，能不能站穩3字頭常態，全看央行是否放手而定。