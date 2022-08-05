在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸立即於周邊啟動多項軍演，讓部分人士擔心共軍是以演習為由集結部隊，可能趁機攻打台灣；不過專家們指出，若北京真的想發動全面兩棲攻勢，將須進行遠超目前規模的部隊調動，並動員大量民用船隻，而這兩大跡象不可能被外界看漏。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，在裴洛西離開台灣後，中國大陸舉行自多個方向包圍台灣的大規模軍演，不僅發射多枚彈道飛彈，還派出包括航空母艦在內的大量機艦，讓部分人士擔心共軍會採取類似俄軍入侵烏克蘭的策略，以進行演習為理由集結部隊，再趁機攻打台灣。

不過退役美國海軍少校、智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）的美國海軍戰略與政策專家威爾斯（Steven Wills）表示，若中國大陸想攻擊並佔領台灣，涉及的攻勢規模將相當龐大，故須進行大量事前準備，就像俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭前，便進行了長達數個月的軍事集結。

退役美國海軍上校、智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）資深兼任研究員許卡特（Thomas Shugart）也指出，類似舉動肯定會被美國事先發現，因為相關準備行動可能包括涵蓋全境數個不同戰區、規模達數十萬的部隊調動。

許卡特還表示，由於共軍缺乏足夠的兩棲作戰船艦，若想發動大規模攻勢，勢必須動員國營企業所擁有的渡輪等大量民用船隻，而目前中國大陸的大部分民用航線仍正常運作，代表其應未準備立即攻打台灣。