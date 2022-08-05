國民黨台中市黨部主委由顏文正接任，5日舉行佈達儀式，顏文正表示，2022年選戰重要輔選目標是市長連任、議會席次過半、里長佔多數，在國民黨處境艱難的現在，需要大家共同努力。

佈達儀式由國民黨祕書長黃健庭主持，組發會主委許宇甄陪同出席，黃健庭表示，顏主委是一個有經驗、有親和力、有戰鬥力的幹部，雖然現今黨務工作困難，但相信台中市黨部在顏主委的領導下必能開創新局，打贏年底台中市的選戰。

顏文正強調，國民黨有為人民服務的熱忱，但是目前處境極端艱難，沒人、沒錢，與擁有龐大中央執政資源的民進黨打起選戰顯得格外艱困，請黨員同志、鄉親們一起共同努力，有錢出錢，有力出力，完成中央交付之年底政治任務。黨中央預計本月17日正式提名市長盧秀燕競選連任，黨部訂於18日召開記者會宣布市長跟議員參選人，並首度團結誓師。

台中市黨部表示，顏文正主委歷任嘉義縣黨部主委、中央組營部副主任，2019年市長選舉期間協助盧市長贏得勝選後，進入市府服務。在國民黨最困難的時刻，毅然地下台中市黨部主任委員乙職，與台中市的鄉親、黨員同志共同承接2022年重要輔選任務，是國民黨專職黨工中少數的戰將型人物。