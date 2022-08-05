華視當家主播葉映彤以精緻外貌和曼妙身材，從一進入主播領域就有「最正主播」美名，2019年嫁人時讓不少男性觀眾心碎；葉映彤今（5日）驚喜曬出一系列挺巨肚美照，宣布自己懷孕的好消息，除了肚子隆起外，還有性感鎖骨及纖細的手臂，讓網友驚呼她「藏太好」。

現年33歲的主播葉映彤結婚3年左右，婚後積極求子，還透露去做人工受孕但沒成功，今日她在IG和臉書粉絲專頁向大眾分享好消息，曬出挺著肚子的沙龍照，雀躍地表示，「沒錯，我懷孕了」。

葉映彤回憶這幾個月過得很不容易，懷孕初期晚上還得連續兩個小時播報新聞，接著又忍受長達一個半月的孕吐，讓她直呼「我覺得我人生陷入黑洞當中」，甚至還幾度報新聞時差點吐出來，她也向觀眾道歉，更謝謝大家不離不棄；她更不忘感激工作團隊，忍受她發出怪聲音，還會幫自己加油打氣。

從葉映彤的懷孕沙龍照中，發現除了隆起了肚子外，她的身材還是維持的相當好，鎖骨線條明顯，雙臂也都很纖細，臉蛋更是一如既往地迷人，絕美體態根本不像進入孕中期的孕婦，紛紛驚呼「恭喜恭喜，要變最正媽咪了」、「藏太好了吧」、「從電視上根本看不出來才是魔法吧」。