台灣屬於亞熱帶氣候，有水果王國的美稱，不僅人人愛吃，也大量外銷。日前有民眾上網分享鄰居送的奇特水果，外型像極了「狼牙棒」，讓她不禁好奇這水果的真面目，貼文一出，馬上有內行人回應，其實這個水果有多種果香，還是大家熟悉的觀葉植物「龜背芋」的果實。

原PO在臉書社團《宜蘭知識+》中發文表示，鄰居阿姨特地去市場買了水果送她，而且還是「老闆第一天賣的新品種水果」，照片中可見，水果的外型像極了綠色的玉米，不僅長長一根，外表還佈滿了一粒粒的六角型，奇特的模樣讓原PO笑說「好像狼牙棒」，也好奇這究竟是什麼水果？

貼文曝光後，引起許多網友討論，「最新品種的姐夫」、「好噁心，密集恐懼症」、「惡魔果實」、「爬山的說那是野外的姊夫」，不過也有內行網友提供解答，原來這是一種俗稱「鳳梨蕉」的水果，「吃起來像是奇異果+釋迦+鳳梨+香蕉，很甜，要放到它自然脫落才可以吃」、「吃起來有點像是波羅蜜」、「龜背芋，還沒軟前有毒」。

據《維基百科》指出，龜背芋（學名：Monstera deliciosa），又稱為龜背竹、鳳梨蕉、蓬萊蕉及電信蘭，其果實帶有鳳梨香氣，但會刺激皮膚及黏膜組織，帶來些微刺癢感，若大量接觸，恐讓皮膚發紅搔癢，甚至引起黏膜腫大發炎。