聖暉（5536）5日公布2022年第二季合併營收65.4億元，稅後純益3.7億元、EPS達6.42元，創歷年同期單季新高！上半年合併營收達119億元、稅後純益7.2億元、EPS達12.58元，H1賺逾一個股本，分別年增32％、41％、41％，締造歷年同期新高紀錄！

聖暉表示，憑藉集團優異施作品質及完工交期，且受惠主要客戶訂單需求保持良好水準，第二季台灣營收強勁成長，創歷年新高，佔整體營收達57％，助攻集團整體營運動能，隨著集團優勢全面強化，聖暉在多產業、多區域市場的業務拓展能有效發揮競爭利基與綜效，並推升集團營運持續成長。

聖暉進一步表示，集團持續精進整體營運獲利能力，深化精實原物料採購、專案施作人力良好調配與費用管控，2022年第二季年化股東權益報酬率（ROE）與資產報酬率（ROA）分別為27％、10％。

聖暉5日董事會決議通過，股票面額由新台幣10元變更為新台幣5元，舊股票最後交易日為9月6日，舊股票停止交易期間為9月7日至9月16日，換發基準日暨可轉換公司債調整轉換價格生效日為9月16日，面額變更後之新股票將於9月19日進行上櫃買賣，重新掛牌的參考價為最後營業日收盤價的二分之一，可轉換公司債調整轉換價格亦為原轉換價的二分之一。

聖暉強調，公司資本額不變，透過股票面額變更，在不影響原有股東持股權益下，增加流通股數、能讓更多投資者參與，活絡市場交易；換發新股權利義務與舊股票同，惟每股淨值與每股純益會隨著面額變更有所異動。

展望2022年第三季，聖暉表示，目前未完工之在建工程案量仍維持高水位，奠定集團中長期營運穩健成長前景，加上全球供應鏈重組趨勢將持續創造各產業擴建需求，集團持續擴大業務接單表現，落實多產業、多區域、多工種的重要營運策略，穩步擴增各區專業施作人才與培訓，提升綠色技術及綠色設計規劃能力，有效滿足各產業客戶對無塵室及機電整合系統工程服務需求，以期在既有基礎上，再強化整體競爭優勢並提升附加價值，與客戶共創多贏，助力未來營運更上層樓。