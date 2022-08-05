備受美食界矚目的《米其林指南》 (The MICHELIN Guide) 今年恢復舉行實體發布會及米其林星光晚宴，指南名單也將首度新納入臺南與高雄的評鑑，將於8月30 日在台北文華東方酒店盛大登場。星光晚宴特別邀請6位米其林星級餐廳主廚聯合獻藝，以台灣街頭美食為靈感發想，讓賓客一次盡享主廚們精湛手藝帶來的佳餚，每位 1萬7000元整，包桌10位可享9折，台北文華東方酒店即日起開放預訂。

為打造更完整難忘的頂級米其林晚宴體驗，除了有米其林等級的精緻晚宴，特別的是，參加星光晚宴的賓客還可加價搭配住房，雙人共加價4000元，就能以每晚3萬8000元整的優惠價格享受雙人入住豪華客房，體驗全台唯一獲《米其林指南》最高評價「5棟紅房」(5 Red Pavilions）的頂級旅宿。

《米其林指南》過去2年受疫情影響停辦實體晚宴活動，今年特別集結6位米其林星級餐廳主廚經精心打造星級饗宴。3位深耕在地的外籍主廚包含新加坡出身的臺中米其林2星餐廳 JL Studio 大廚林恬耀、臺北米其林2星餐廳 Logy 日籍主廚田原諒悟，以及台北文華東方酒店的米其林1星餐廳雅閣香港籍主廚張國邦。

還有3位在地主廚，分別為臺北米其林2星餐廳態芮主廚何順凱、臺北米其林1星餐廳天香樓主廚楊光宗、臺北米其林1星餐廳米香主廚陳永華。6位主廚將以台灣代表性的街頭美食為靈感發想，向在地飲食風味與食材致敬，精彩呈現饒富創意的豐盛菜色，是美食饕客與追星族絕對不能錯過的年度盛事。

《米其林指南2022》臺北、臺中、臺南和高雄晚宴

時間：2022年8月30日（二）酒會18:00至18:45，晚宴19:00至22:00

地點：台北文華東方酒店大宴會廳（台北市敦化北路158號B2）

價格：每位1萬7000元整，包桌10位可享9折優惠；米其林晚宴住房專案每晚3萬8000元整，包含豪華客房住宿1晚、晚宴席次2位及隔日早餐2客。