行政院長蘇貞昌今（5）日視察捷運汐東線規畫情形，新北市長侯友宜到場陪同，致詞時向蘇喊話，盼中央盡速核定，晚間又在臉書發文，二度「拜託中央趕快核定汐東線，不要再虛耗時光」，新北市已準備好隨時可以配合動工，這是他最殷切的期待，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕酸回，「很高興侯市長終於看見市民的需要了」，希望新北市政府打破本位主義，真正為在地汐止居民著想。

侯友宜表示，在汐止民生線優先規劃汐東線後，為了讓汐東線能儘早興建， 新北市早就開始行動，不但新闢同興路，預留軌道的共構基礎以及新社后橋的共構軌道，一步一腳印先做好齊全的準備；另外還包括吉林路的拓寬都市計畫通盤檢討，也已經在內政部最後審議階段，還有車站用地也已經辦理都市計畫變更說明會，都已經進入做好基本設計的期末階段。

他說，新北市這一端已準備好了，只要中央核定，汐東線就可以立即開工啟動。因為汐止的民眾苦等了20年，核定一定會要快，不要再虛耗時光。至於經費的負擔，汐東捷運總經費377億，包含要先代墊的29億在內，新北市會義無反顧一肩扛起205億的負擔，因為取之於民，就應該用之於民，最重要的是，中央快速核定，新北市快速動工，汐東捷運只要大家同心齊力，一定可以為居民實現捷運到汐止的盼望！

但李晏榕質疑，如侯市長有心、有能力，為什麼沒有積極和中央以及基隆、台北市府溝通？還需要等到蘇貞昌擔任院長、林佳龍擔任交通部長時成立「北北基軌道路網政策溝通平台」幫忙整合，協調出三市可接受的方案，加上在地立委賴品妤、沈發惠、地方議員不斷爭取，才有了今天的現勘，才得以向汐止居民報告汐東線的規劃進度？

李晏榕更表示，即使侯市長想要睜眼說瞎話、想要爭功諉過都沒關係，「因為我們都相信，市民的眼睛都是雪亮的」，李晏榕指出，「不過有件事情，侯市長倒是真的說對了」，那就是汐東捷運真的不能再等了！