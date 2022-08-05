天蔥公司違反資訊申報 遭處違約金1萬元 20:132022/08/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心5日指出，對天蔥國際公司（2740）違反資訊申報規定處違約金1萬元。 櫃買中心表示，天蔥國際公司未依規定時限申報111年股東會各項議案參考資料及股東會議案決議情形之資訊，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。 臉書母公司Meta首發債 籌資100億美元 宏碁資訊中籤戶 現賺5萬元 禁愛令違約金高達3600萬 軍中情人嚇傻擅自刪合約 #天蔥 #櫃買中心 #資訊申報 #違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所、櫃買齊發聲：投資人重企業基本面 勿因流言誤判 17:392022/08/04 財經 不受英特爾影響 台積電擴產照做 04:102022/08/05 財經焦點 因應電動車需求 中鋼砸54.89億更新設備 16:442022/08/05 財經 能源狂漲 聯合國批石油天然氣公司賺暴利 04:102022/08/05 焦點新聞 宏碁、華碩等大廠涉侵權 美啟動「337調查」 11:082022/08/05 國際 《櫃買市場》富櫃200業績發表會 12日登場 16:092022/08/05 財經 鉅陞國際推案破百億 深耕台中成立分公司 09:002022/08/05 區域情報-台中 主管在廁所裝針孔 獲被害女子原諒免吃官司 12:422022/08/04 社會 《紡纖股》如興聲明：財務業務一切正常 60天內改選董事 08:482022/08/05 財經 虎尾科大與航材公司產學合作 發展台灣航太產業 16:502022/08/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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