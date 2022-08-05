櫃買中心5日指出，對天蔥國際公司（2740）違反資訊申報規定處違約金1萬元。

櫃買中心表示，天蔥國際公司未依規定時限申報111年股東會各項議案參考資料及股東會議案決議情形之資訊，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。