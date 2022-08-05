瑩碩（6677）受健保用藥價格的調整，以及主要客戶因疫情干擾需求減緩，上半年合併營收為3.7億元，年減7.68％，由於持續增加研發費用，致歸屬母公司稅後淨損3,932萬元，每股虧損0.82元。

法人表示，瑩碩上半年整個集團的研發支出達6,700萬元，創下新高，年成長逾三成，且投入的研發費用占同期營收比重高達18.1％。此研發費用對學名藥產業而言，是罕見大手筆，預計將打破一般認為學名藥屬成熟型產業，欠缺創新能力的思維框架，可望對高門檻或困難型學名藥市場帶來重新評價，並掀起學名藥廠的跟進風。

瑩碩表示，上半年除在台灣市場除成功取得三張藥證（二張泌尿科用藥與一張血液腫瘤科用藥）外，治療前列腺肥大藥物已送件申請藥證（新單位含量新藥）；另與中國合作夥伴共同開發的糖尿病藥物，也順利向中國國家藥品監督管理局遞交ANDA；東南亞及香港也陸續與合作夥伴向當地衛生主管機關提出藥證申請；此外，透過資產活化策略，6月底再將一項已上市藥品所有權與銷售權轉讓予國內經銷商，預期將有助於營運表現。

瑩碩總經理顏麟權表示，目前在台灣、中國大陸仍有多項藥品進行生體相等性試驗（BE）。此外，透過已建構完成的藥物開發平台，也將繼續選取適當藥物進行劑型改良，其中，奈米晶針劑平台已開始導入至長效針劑產品的開發與量產規劃，首個適應症將瞄準精神科用藥。

展望下半年，瑩碩表示，將加速新取證三項藥品的上市銷售，也會繼續活化旗下百餘張藥證的資產價值，目前已選定數個品項與合作對象洽談中。此外，去年於台灣、中國分別遞交的ANDA有機會在今年底前取證。子公司部分，歐帕在主要客戶的常規性需求自5月起恢復以來，目前訂單能見度看到第四季；泰和碩也計畫於下半年推出新品，優化產品線組合，重返成長軌道。

顏麟權表示，透過多管齊下，瑩碩將以全年營運優於去年為目標。