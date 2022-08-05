精英電腦（2331）表示，在董事長鍾依文持續推動組織調整第㇐個階段「石頭擠出水」策略奏效，2022 年第二季單季毛利率9.4％，季增1.5個百分點，單季每股稅後盈餘（EPS）0.62 元並已創下連續 23個季度以來新高。

精英電腦今年上半年合併營收182.4億元、年增30.8％，營業毛利16.08億元、年增49.5％，營業利益2.44億元，稅後淨利5.19億元、較去年同期大幅成長602％，上半年EPS0.93元，優於去年同期-0.22元，由虧轉盈。

精英電腦指出，上半年在厚植實力階段，積極調整內部，加速組織轉型，在積極管理料況問題，業外受惠於美元升值影響有匯兌利益挹注下，營益率及淨利率都明顯較上季提昇。

展望 2022 年全年，整體市場正經歷通膨及需求修正，精英電腦表示內部已提早做風險控管規劃，因應未來營運發展，內部推「七箭齊發」激勵性人才方案，積極找到對的人，用對的方法，做對的事情。