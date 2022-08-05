日本厚生勞動省5日公佈，隨著日本經濟活動從疫情中恢復，名目薪資連續六個月增加，但跟不上日圓貶值及俄烏局勢影響帶來的食品及能源價格上漲，剔除物價變動影響的6月實質薪資連續三個月負成長。

根據統計，相當於名目薪資的6月人均現金薪資總額，比去年同期增加2.2％至452,695日圓（約台幣103,079元），連續六個月增加。可是經過通膨調整的實質薪資年減0.4％，連續三個月負增長。

厚生勞動省用於計算實質薪資的全國核心消費者物價指數（扣除波動較大的生鮮食品），6月上升2.8％，連續三個月超過2％。

實質薪資的降幅比5月的1.8％縮小，當時創下新冠疫情爆發後、2020年7月以來的最大降幅。主要是因為日本企業在6月發放夏季獎金，致使獎金等「特殊收入」增長3.1％。

根據工商團體龍頭經團連5日表示，日本18種產業、159家大企業，2022年夏季獎金平均比去年夏天增加8.77％，達到899,163日圓，為4年來首見成長。

其中，製造業獎金增加9.58％，鋼鐵業猛增86.6％居冠。非製造業獎金平均增加7.17％。

從就業形態來看，正職員工現金薪資總額年增2.5％至608,617日圓（約台幣138,582元），兼職員工、時薪員工年增2.7％至108,730日圓（約台幣24,758元）。