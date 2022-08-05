麗豐-KY（4137）在產品、品牌、通路等三力齊發公布下，7月合併營收以3.88億元，逆勢交出年增5.46％佳績；累計1至7月合併營收達21.85億元，年減20.28％。

展望下半年，雖然外在總體經濟成長放緩，惟在主營通路「克麗緹娜」在拓展加盟店店數、單店營運績效提升，以及包括「新美力」電商平台、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD」美甲美睫等各通路的表現上，均維持穩定發展態勢，龐大的美顏商機、健康商機挹注集團中長期前景正成長的方向不變，目前克麗緹娜全球總店數已達到5014家，藉由集團資源整合，未來營運將注入更多成長動能。

麗豐表示，自6月上海解封以來，「克麗緹娜」的合併營業額平均保持與去年同期約當的水準，且截至目前，主營地區的累計營收與2020年度疫情首次爆發時已經成長16％，其成長幅度亦高於店家數的成長率。

另外，該公司除了透過線上線下雙管齊下充實加盟主的經營能力，也同步積極廣宣導客，落實推廣主力商品包括E. P.O.+系列、月見草御顏系列、童顏精粹液、舒冷P113+口腔護理系列等，確保商品物流在防疫規範下貨暢其流，今年整體營運也以成長為目標。