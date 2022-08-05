倒車入庫和路邊停車傻傻分不清！台中有名男子抱怨自己在店家旁停車，卻收到「不依順行方向停車」罰單，但他納悶地認為，難道是要車頭朝內停，但車頭朝外停車不是更方便離開，也比較容易看的清楚前方路況，並指店家的檢舉讓他很無言，還祝福店家「天天門清」；網友一見罰單酸爆「被罰剛好」、「看不懂違規事項嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示台中梧棲某牛肉麵店旁臨停，卻遭開單，其違規事實為「不依順行方向停車」，讓他抱怨當天一堆車都被該店家檢舉，不過他坦言會去繳罰單，但是他不解該停車地點要如何判定順向，難道「停車只能車頭朝內嗎？」，不過他認為車頭朝外要離開時，比較容易看清楚路況，不然考駕照時「怎會有倒車路庫」的項目，甚至他還祝福店家「天天門清」。

男子因「車頭朝外」臨停被開單不滿抱怨，網友一見開單原因傻眼酸車主「被罰剛好」。（翻攝自臉書爆怨公社）

男子因「車頭朝外」臨停被開單不滿抱怨，網友一見開單原因傻眼酸車主「被罰剛好」。（翻攝自google地圖）

貼文一出，網友卻不領情，紛紛砲轟「被檢舉的只要上來一定被砲」、「這是路邊停車不是倒車入庫，你考照的時候也有考喔，都忘光了？」、「罰單上的違規事項，清楚明白的中文，請問您有看清楚嗎？」、「順向就是只能停橫的平行車道，不能停垂直車道」、「被罰剛好，到底是誰說可以這樣停車？」、「還敢說考駕照，你沒考到路邊停車啊」。