伺服器大廠緯創（3231）公告今年上半年合併營收達4706.62億元，營業淨利為99.42億元，稅前淨利為85.73億元，稅後淨利為33.90億元，每股盈餘為1.22元。

緯創第二季合併營收達新台幣2442.16億元，營業淨利為60.95億元，稅前淨利為81.06億元，稅後淨利42.50億元，每股盈餘為新台幣1.53元，較第一季-0.31元轉盈。

緯創董事會同時通過100％持股之子公司緯成擬提高臺北市數位內容創新中心新建營運移轉案資本支出預算，由新台幣37億元提高至新台幣48億元。

因應業務發展及策略規劃需要，緯創子公司 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱 WIMX) 擬於不超過美金1680 萬元額度內興建員工宿舍。

因應伺服器產能擴充需求，緯創擬向瑞軒科技股份有限公司承租位於新竹縣湖口鄉之廠房，為期5年，並擬於新台幣 4.24億元之額度內認列取得不動產使用權資產。

為落實永續發展及低碳製造轉型目標，緯創擬簽署為期20年、總量約22.7億度電之直購綠電契約，年均減碳效益預計可達57014公噸。