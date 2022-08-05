民進黨台北市長參選人陳時中。（本報資料照）

民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出「國際事務局」引發熱議，他今到松山區慈祐區民活動中心出席市議員許家蓓主辦的見面會時，在致詞時表示，他說要設國際事務局有人有點受不了，有的人說局處不夠，大家就「煩惱東、煩惱西」，他就是他為什麼要選市長，選上市長他就可安排。

許家蓓號召市民共同在「城市願景牆」寫下想對陳時中說的話及對台北的期待，立委林靜儀也特地到場致詞力挺，議員、北市黨部主委張茂楠也出席，現場聚集超過300名支持者共襄盛舉。

陳時中致詞表示，幾年來許家蓓的政見是移居、永續，這是市議員核心的價值，小孩到老人都照顧到，他要到台北市做市長應向許家蓓看齊，市長要讓大家住的開心，還要國際要看得到。

陳時中指出，要用國際的標準看台北市，用國際的首都的程度來做治理目標，他說要有「國際事務局」，有人就有點受不了，但他覺得很奇怪，應該要說「這個好、這個讚」，好的事情要大家一起做，有人說局處不夠，大家就煩惱東、煩惱西，「這就是我什麼要選市長，因為選上市長我就可以做安排」。

陳時中說，市長的功能就是把組織做好，該什麼局、什麼處，有需要什麼都安排好，再來是知人善任，好的人找來用，用人不疑、待人以誠，一個人是有多厲害？如果10個人，100個人、1000個人呢？台北市優秀的公務人員有8萬人，如果8萬人肯動起來，市政突飛猛進。

陳時中話鋒一轉酸說，但是現在的市長的「智商特別好」，與一般人不一樣，這個大的機器動不起來，「我來做就負責讓齒輪動」，更多的優秀公務人員能力可以表現出來，加上優秀的議員方向訂了正確，市政做對。

陳時中接著走向「城市願景牆」，他說，「我很想要做（市長）」，這邊寫這麼多「關於台北，我期待的事」，為什麼他想要做，他期待把大家期待的事情「把事做好」，因此他想要選台北市長。

陳時中指出，那家在牆上寫「我期待的事情」，「讓我陳時中把事做好、台北更好、台灣共好」一定要議員全壘打，才可以讓他做對的事情，他一票、許家蓓一票，選舉很要緊，他會注意看、注意聽、認真做，各位要給他力量，他才有辦法做。

陳時中最後說，回去打電話、傳LINE，朋友都邀請來投他一票，民進黨台中市長參選人蔡其昌也一票，全國大串連，讓綠色執政，品質保證，可以延續下去。