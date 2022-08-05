聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐30億加強台灣國防安全，並對對岸大肆抨擊，大陸國台辦今回應，曹興誠所言所行歪曲事實，代表不了台灣工商界與廣大民眾，註定枉費心機。外界也好奇，曹30年前原是西進急先鋒，如今為何態度丕變？

曹興誠過去看好中國市場、協助成立晶圓廠和艦，甚至大動作力推《兩岸和平共處法》以及呼籲進行統一公投，如今卻後悔到中國，協助發展半導體，聯電集團也漸向美方靠攏。

雖曹興誠說捐款，不為名也不為利；對政治、選舉也沒興趣，單純厭惡中共。然而他的政治立場，似乎隨聯電在半導體產業與地緣政治定位不同而轉變。

1990年時任聯電董事長的曹興誠看好中國廣大腹地，積極赴陸發展，但協助成立晶圓廠和艦因為被疑機台與經營高層來自聯電，讓他與公司數年遭到司法調查；2014年，聯電和中國政府合作成立廈門聯芯，但高昂折舊費用令聯電虧損；連今年初甫落幕的涉侵美光營業機密案，也是因聯電涉及大陸晉華竊取開發32奈米DRAM技術，高層遭檢方起訴，美方也將晉華案定位為國安威脅、對中貿易戰的開端。

聯電今年初和美光和解，並傳出赴美設車用晶片廠傳聞，聯家軍也積極與美靠攏，聯發科近期更傳出打進蘋果錶供應鏈，上月聯發科與英特爾攜手合作成熟製程，為半導體業投下一顆震撼彈。

一位不願具名的產業分析師指出，半導體業是高資本支出行業，又需要專利與技術、客戶關係，要打造自有產能不易，做到獲利更不簡單，聯電赴中20多年，因經營策略或做法，得到的虧損與官司比獲利還多，加上中國積極扶植自有半導體供應鏈，可能成為聯電如今從西進轉而向美靠攏的主要原因。