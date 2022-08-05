中國大陸在台灣周邊實施大規模實彈演習，除了4日東風系列飛彈飛越台灣外，日本防衛省資料顯示，4日還有3架大陸無人機在台灣東部空域飛行，其中一架為BZK-005偵查型無人機，另一架為TB-001偵查/攻擊型無人機，還有一架型號未知。前空軍副司令張延廷表示，因為中國大陸在演習，要對海上所有目標做偵查，有沒有艦隻、船隻總要去了解。

針對3架共軍3架無人機在台灣東部空域飛行，張延廷5日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，BZK-005偵查型無人機及TB2偵查/攻擊型無人機是長滯空，留空的時間非常久，不用空中加油，一飛就10幾個小時。它們從宮古海峽穿越出來直接飛到花東外海，還有飛到鵝鑾鼻、七星岩，因為大陸在演習，要對海上所有的目標做偵查，去了解有沒有艦隻或船隻。

張延廷接著表示，無人機上面的情偵電子裝備非常先進，有電子光學系統，有的還裝合成孔徑雷達，紅外線的情蒐裝備，甚至還能即時傳播，當場經過鏈路傳回指揮中心，就能看到海面上的動態，比如無人機到花東地區，就能經過衛星即時傳送當時海面的狀況。

張延廷指出，其中一架無人機是到花東，另外一架則到鵝鑾鼻，還有一架是到北邊基隆那邊，這是日本公告的。共機、共艦早上的活動、日本中午就公告，若是下午的活動，則是晚上公告。表示日本自衛隊掌握了周邊的敵情，並公布在網路上。