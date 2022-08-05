睽違兩年的台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出。開幕時，表演團體特地演出一段精彩的美食秀。（鄧博仁攝）

台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出，開展第一天即吸引許多民眾前往品嘗。（鄧博仁攝）

台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出，點心師傅忙著準備小籠包。（鄧博仁攝）

台灣美食展開幕首日，吸引許多民眾前往參觀。（鄧博仁攝）

台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出。飯店紛紛推出優惠住宿券，吸引民眾搶購。（鄧博仁攝）

台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出。客委會創新客家味緒客家小炒披薩，融合客庄的慢食與年輕世代的速食。（鄧博仁攝）

睽違兩年的台灣美食展5日正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出。蔡英文總統親自蒞臨致詞時表示，台灣美食展恢復舉辦，代表疫情陰霾已逐漸散去，我們正朝著恢復常軌的生活前進，國境限制也會逐步開放，重新迎接國際旅客。

展場內容多元豐富，客委會創新客家味緒客家小炒披薩，融合客庄的慢食與年輕世代的速食，各大飯店攤位也是一級戰區，圓山大飯店空前超值優惠住宿券19折起、餐飲券55折起；海霸王企業集團旗下品牌推出下殺41折起優惠；大倉久和大飯店歐風館自助餐廳下殺66折；晶華酒店集團祭出高達14折餐券及住宿券優惠；台北福華飯店推出中西美饌大匯集，超值優惠55折起，上午開場後就排滿民眾搶購。

台灣各地知名店家進駐人氣強強滾，嘉義林聰明砂鍋魚頭展期首日就賣出500碗，高雄海濱海產大碗滿意的海鮮賣出約400碗，較2019年參展首日買氣更夯，首次參展的山海豆花，人氣也遠超其他分店，超乎店家預期。儂來餐廳特別推出的龍虎斑料理，民眾試吃後幾乎都立刻下單，備受好評。

異國美食區有首次參展的奈及利亞及印尼，更有民眾最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等，茨城縣攤位還特地擺出渡邊直美立牌。

日本美食館的茨城縣出動10多名工作人員親自扛米和地瓜來台參展，引進特產冷凍販賣機免費體驗，吸引大批民眾排隊搶好康；展場也可見現煎現做的廣島靈魂美食廣島燒，享受美味也可欣賞職人料理過程。