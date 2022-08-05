漢翔（2634）今年受惠航太產業復甦，以及軍機業務大幅成長，5日公布第二季稅後純益5.99億元，年增47.9％，EPS 0.63元；上半年營收131.27億元，年增23.56％，稅後純益8.02億元，EPS達0.85元。

此外，漢翔高層異動，舊任副總經理羅清溪退休，新任副總經理魏嘉佑，即日起生效。

漢翔7月下旬在兩年一度的英國法茵堡國際航展中，與全球發動機製造大廠勞斯萊斯（Rolls Royce）公司，簽訂新一代發動機Pearl 10X的五項發動機核心零組件，包含壓縮段及燃燒段的七年長期合作意向書，為雙方業務合作創下新的里程碑。

勞斯萊斯Pearl 10X發動機，將搭載於達梭航太新世代商務噴射機Falcon 10X，第一架飛機預計2023年開始總組裝。

漢翔表示，近期全球疫情趨緩，各國邊境解封，人民生活回復正常，航班日漸增加，飛機需求數量將上升，順勢推動發動機的訂單，因此漢翔承接勞斯萊斯的發動機業務，可望推升公司營收大幅成長。