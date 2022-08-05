為了推動離岸風電浮動式風場，經濟部5日舉行說明會，預計相關風場示範計畫將在今年第四季公告，續於明年選定示範計畫業者，獲選業者須於2026年完工併聯。

經濟部指出，配合2050年淨零碳排政策，以支持國內綠電需求、永續發展為方向，同時考量社會環境、生態等多元面向，已規劃浮動式風場示範計畫，經濟部能源局強調，歐洲的英國、葡萄牙、挪威、法國及亞洲的中國與日本，都已具實際裝設案例，臺灣亦將投入浮動式示範風場之開發驗證，就法規、技術、基礎建設等面向，提早佈局我國浮動式離岸風電之發展，以達成我國離岸風電長遠發展目標。

經濟部補充說明，依區塊開發作業要點，申請案不限制固定式或浮動式水下基礎型式，現階段已有多個案場規劃浮動式基礎型式，但外界需求政府能啟動示範計畫，釐清浮動式開發過程可能遭遇問題。今日說明會針對示範計畫提出初步規劃構想，風場由申請人自選場址區位規劃，須位於低潮線以外海域，總裝置容量100MW為原則，單一申請案裝置容量以不超過50MW為原則。當然也不得重疊海域範圍敏感區域，更須經環評專案小組初審會議建議通過。

經濟部重申，支持國內綠電需求、永續發展為方向，同時考量社會環境、生態等多元面向，為擴大離岸風電設置量，朝向大水深海域與遠離岸已是未來主流，免打樁且對環境較為友善之浮動式新技術為國際發展趨勢，針對各界代表針對示範規劃構想的建議，諸如裝置容量彈性調整、產業關聯納入考量、港埠基礎設施規劃等意見，均將列入政策規劃參考，儘速亦凝聚各界共識於年底前完成共告作業，提早佈局國內浮動離岸風電技術發展與完善相關配套。