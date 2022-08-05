經濟部5日召開對離岸風電第三階段區塊開發第1期契約書草案說明會，由於這次明確規範契約展延及違約責任等相關內容，部份開發商提出不同意見，因此能源局希望相關業者儘量在1周內回覆意見，才能讓後續選商作業順利如期進行。

經濟部說明，為符合我國業者綠電需求，行政契約主要規範主要義務，如一定期限內要取得電業籌設許可、電業施工許可，並依離岸風力發電區塊開發容量分配通知書所載年度，完工併聯發電。基於過去第二階段推動經驗，這次將完工併網時程與產業關聯承諾的違約事項明訂處罰機制，有違約情事，除將於「違約第7個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」違約期間，自風場實際完工併聯日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產20％電能，以競比價格躉售予台電外，並將依據契約規範請求懲罰性違約金，以強力規範獲選業者務必如期如質建置風場並履行產業關聯承諾。