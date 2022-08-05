一年一度由社團法人台灣遊戲產業振興會所主辦、Digi+數位經濟產業推動辦公室所指導的台灣原創遊戲界盛事第八屆「台灣原創遊戲大賞」，終於在今日（5日）晚上公布了賽果，今年雖然沒有採實體的頒獎典禮方式舉行，但卻以現在最夯的虛擬人物、台灣遊戲產業振興會的兩位虛擬代言人Toxa和Gispi來共同主持，盡顯台灣的特色與技術之餘，也跟上了世界走上元宇宙的趨勢。

劉信理事長就表示：「在與國內優秀的繪師與數位藝術團隊的跨域合作之下，以元宇宙的概念打造出令人耳目一新的虛實整合頒獎場景，確實地為活動立下了另一嶄新的里程碑。」，而Digi+數位經濟產業推動辦公室蕭博仁主任也期待，未來在產官學研各界的共同努力下，台灣的數位娛樂產業能持續蓬勃發展，並讓世界都能看見台灣的軟實力。

中國科技大學數位多媒體設計系的《鳥之卜》，採台灣原住民的文化與特色作為發想，從而打造新的虛構部落世界觀，美術風格尤為突出，不論場景、人物與背後故事的深度都令人感到驚喜。（《鳥之卜》團隊提供）

「極度邊緣工作室」的《記憶邊境》，該款可是台灣獨立遊戲創作作品中，少見的類魂系遊戲，加上結合流暢的動作技術，自遊戲公布以來已深受不少玩家期待。（極度邊緣工作室提供）

唯晶科技股份有限公司所開發的《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》，是一款能讓玩家能像追劇、看影集的節奏，同時也保留戰鬥快感的2D橫向卷軸移動劇情系冒險動作遊戲，上架以來深受國內外玩家好評。（唯晶科技股份有限公司提供）

而此次得獎的分別有校園組、來自中國科技大學數位多媒體設計系的《鳥之卜》，採台灣原住民的文化與特色作為發想，從而打造新的虛構部落世界觀，美術風格尤為突出，不論場景、人物與背後故事的深度都令人感到驚喜。而獨立開發者組的優勝獎得主，則為「極度邊緣工作室」的《記憶邊境》，該款可是台灣獨立遊戲創作作品中，少見的類魂系遊戲，加上結合流暢的動作技術，自遊戲公布以來已深受不少玩家期待；最後還有商業組的優勝獎得主，唯晶科技股份有限公司所開發的《聖女之歌 ZERO2 :鱗痕誓約》，是一款能讓玩家能像追劇、看影集的節奏，同時也保留戰鬥快感的2D橫向卷軸移動劇情系冒險動作遊戲，上架以來深受國內外玩家好評。